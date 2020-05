Covid-19

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, alertou hoje que a economia da zona euro se vai contrair entre 8% e 12% este ano, mais do que tinha previsto antes.

Num encontro com jovens europeus, transmitida no site do BCE, Lagarde disse que a pandemia da covid-19 provocou uma enorme crise económica devido à paralisação da economia.

Lagarde tinha previsto, após a reunião do Conselho do BCE, no final de abril, que a zona euro poderia sofrer uma contração entre 5% e 8%.