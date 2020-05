Covid-19

O ministro do Planeamento assegurou hoje, no parlamento, que Portugal, apesar do impacto da pandemia de covid-19, não vai perder um único euro em fundos europeus, notando que a maioria dos programas operacionais já atingiu os seus objetivos.

"Podemos, com razoável grau de segurança, afirmar que não perdermos, mesmo num ano de pandemia, que teve consequências dramáticas, um único euro", afirmou Nelson de Souza, durante uma audição parlamentar na comissão de Economia.

Citando dados reportados até 31 de março, o governante indicou que, dos 18 programas operacionais, cinco já cumpriram a meta e seis praticamente cumpriram, sem especificar os programas em causa.