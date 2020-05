Actualidade

Duas praças em Lisboa e no Porto serão "um grande espaço de luta e protesto" dos profissionais do setor da Cultura, no dia 04 de junho, no âmbito da manifestação nacional "Parados. Nunca calados", promovida pelo CENA-STE.

"Vamos transformar o Rossio, em Lisboa, e o Campo dos Mártires da Pátria, no Porto, num grande espaço de luta, de protesto, de afirmação de que precisamos das medidas de emergência de forma urgente, já, e precisamos de alterar a legislação", afirmou hoje o dirigente sindical Rui Galveias, do Sindicato dos Trabalhadores de Espetáculos, do Audiovisual e dos Músicos (CENA-STE), em declarações à Lusa.

A ideia do sindicato é transformar aquelas duas praças "num grande avião, mas com regras de distanciamento e respeitando o distanciamento social, procurando assegurar que toda a gente está confortável e segura".