Actualidade

A Câmara Municipal de Moimenta da Beira anunciou hoje que vai reeditar, em parceria com a editora Edições Esgotadas, a obra de Afonso Ribeiro, iniciativa qye começa com o livro "Aldeia", escrito em 1943.

"Afonso Ribeiro, escritor da terra, nascido na vila da Rua (1911-1993), autor pioneiro do movimento neorrealista, vai ser justamente reeditado. Vai acontecer com a chancela das 'Edições Esgotadas' e começar com 'Aldeia', livro escrito em 1943", explica um comunicado de imprensa.

Esta obra, cujo título remete desde logo para um protagonista coletivo, a aldeia, evocada enquanto espaço físico e social, parte de um desenho esquemático do romancista que opõe, de um lado, trabalhadores rurais e rendeiros, e, do outro, os senhores da terra.