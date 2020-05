Covid-19

O Fundo de Recuperação da União Europeia (UE) para responder à crise causada pela covid-19 prevê a distribuição de 750 mil milhões de euros por "três pilares", incluindo reformas, investimento privado e saúde, segundo a proposta hoje divulgada.

Em causa está o Fundo de Recuperação proposto pela Comissão Europeia, num total de 750 mil milhões de euros, dos quais 500 mil milhões de euros serão canalizados para os Estados-membros através de subsídios a fundo perdido e os restantes 250 mil milhões na forma de empréstimos.

De acordo com a informação divulgada pelo executivo comunitário, "o dinheiro arrecadado para a Próxima Geração da UE [nome atribuído a este fundo] será investido em três pilares", desde logo no "apoio aos Estados-membros com investimentos e reformas".