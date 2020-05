Covid-19

Cinco confederações patronais escreveram ao ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, a pedir que sejam operacionalizados "com a máxima urgência" os mecanismos necessários para a concessão de garantias públicas nos seguros de crédito.

Na carta enviada a Centeno, as confederações do Comércio e Serviços (CCP), Empresarial (CIP), do Turismo (CTP), da Agricultura (CAP) e da Construção e do Imobiliário (CPCI) dizem estar "conscientes das dificuldades que as empresas estão a sentir no que se refere à obtenção de seguros de crédito" e exigem "a rápida resolução desta matéria".

"São inúmeras as empresas que estão a ver reduzidos drasticamente os 'plafond' de crédito, nomeadamente da COSEC, quer estejamos a falar de seguros de crédito à exportação, quer do mercado nacional", lê-se na carta.