O presidente do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) disse hoje que está inocente das acusações de nepotismo e favorecimento e acrescentou que vai continuar a trabalhar com todos os acionistas para cumprir a missão do banco.

"Apesar das tentativas sem precedentes feitas por alguns para prejudicar a minha reputação e os procedimentos de governação do banco, mantenho a minha inocência relativamente às alegações inventadas, que de forma injusta tentam impugnar a minha honra e integridade, bem como a reputação do BAD", escreve Akinwumi Adesina num comunicado enviado hoje à Lusa.

No texto, Adesina diz que tem sido "inundado de um apoio tremendo" e expressa "absoluta confiança na integridade do banco e no seus sistemas, regras e procedimentos de governação".