Covid-19

O ministro da Economia apelou hoje às empresas para que preparem desde já planos de investimento para responder ao dinamismo futuro de um mercado impulsionado pelo "volume inédito" de financiamento de que o país vai dispor.

"É importante que as empresas façam agora os seus planos de investimento e se preparem para responder às necessidades de um mercado que vai conhecer um movimento de crescimento do investimento público inédito nos últimos anos, que vai gerar um investimento privado também muito significativo, e em que as empresas vão precisar de sistemas tecnológicos e digitais e de bens de equipamento", afirmou Pedro Siza Vieira no encerramento da conferência 'online' "Economia Loures 2020: Inovação e investimento na pós-pandemia".

"É bom que as empresas se preparem, que preparem os seus planos de investimento e se capacitem para responder a esta procura acrescida", acrescentou.