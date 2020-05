Actualidade

O Governo de Cabo Verde aprovou a atribuição de uma pensão mensal aos filhos do popular cantor Jorge Neto, falecido em fevereiro, em Portugal, justificada com os "serviços relevantes" que prestou ao país na área da cultura.

A informação consta de uma resolução do Conselho de Ministros, de 26 de maio, e vai beneficiar os dois filhos menores do cantor, cuja morte, com 54 anos, criou forte consternação no arquipélago, em vários países africanos de língua portuguesa e na diáspora cabo-verdiana.

Na resolução, a que a Lusa teve hoje acesso, o Governo descreve Jorge Neto como homem da Cultura que "marcou várias gerações de cabo-verdianos, nas ilhas e na diáspora, com elevado mérito e sucesso reconhecido por todos no domínio das artes e da cultura, bem como na militância a favor da afirmação da cabo-verdianidade".