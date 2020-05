Covid-19

O diretor de serviço de doenças infeciosas do Hospital de São João (HSJ), no Porto, defendeu hoje que as regras associadas à prevenção de contágio pela covid-19 devem ser as mesmas, incluindo nos aviões, sob pena de ficarem "desacreditadas".

"As regras dentro dos aviões têm de ser as mesmas que dentro desta sala. O distanciamento social não é para cumprir nuns sítios e não cumprir em outros. Porque há o risco de se desacreditarem essas medidas. É necessária coerência. A economia é importante, os voos são importantes, mas têm de existir regras que são cumpridas nas outras áreas. A não ser que alguém cientificamente nos dissesse que os aviões são entidades diferentes", disse o António Sarmento.

O especialista em doenças infeciosas e medicina intensiva, que falava à Lusa à margem de uma sessão que juntou a Associação Empresarial de Portugal (AEP) e a Ordem dos Médicos (OM), analisou que "é muito difícil ponderar entre a saúde pública e a economia" porque, disse, "para não se morrer do vírus, há quem passe fome", mas pediu coerência, mas admitiu que a retoma dos voos é "assusta".