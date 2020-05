Covid-19

Ponta Delgada, Açores, 27 mai 2020 - O festival de artes Walk&Talk vai adiar a 10.ª edição para 2021, mas realiza, este ano, de 09 a 19 de julho, a edição "9.5", que se desdobra em iniciativas presenciais e 'online', foi hoje revelado.

"O Walk&Talk vai transitar entre lugares, propondo novos mapeamentos e ensaiando circuitos alternativos de interação e afetos. É um teste à forma como continuamos a mover ideias entre lugares e públicos, e o primeiro momento de uma conversa sobre comunalidade que vamos desenvolver até à 10.ª edição do festival, no nosso programa de residências e em atividades do Circuito de Conhecimento", explica, citada em nota de imprensa, a codiretora artística do festival, Sofia Carolina Botelho.

Entre as iniciativas presenciais, em São Miguel, e as que acontecerão 'online', de 09 a 19 de julho, a edição 9.5 irá "explorar plataformas emergentes e novos formatos de criação e apresentação artísticas".