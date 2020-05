Covid-19

O Governo são-tomense está a analisar a legalidade do despedimento coletivo na empresa hoteleira HBD, que detém três hotéis na Região Autónoma do Príncipe, que motivou queixas do Sindicato de Hotelaria, disse hoje à Lusa o ministro do Trabalho.

"Eu pedi aos serviços para aferirem a legalidade deste processo. Ninguém ou nenhuma empresa é obrigada a manter os trabalhadores, mas seja como for é preciso seguir a legalidade", afirmou o ministro do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional, Adelander Matos.

Na semana passada, o diretor-geral da empresa HBD na ilha do Príncipe anunciou o despedimento de 194 trabalhadores, alegando prejuízos acumulados devido aos efeitos do novo coronavírus.