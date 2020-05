Actualidade

A Câmara de Coimbra vai investir cerca de 580 mil euros na requalificação do jazigo municipal com columbário e espaços exteriores, no Cemitério da Conchada, na Alta da cidade, foi hoje anunciado.

O município de Coimbra vai abrir um "concurso público para a recuperação do jazigo municipal com columbário e respetivos espaços exteriores, do Cemitério da Conchada", revela a Câmara, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

Envolvendo um investimento previsto de cerca de 580 mil euros, a obra "visa a requalificação do edifício, composto por três corpos (o corpo principal e dois corpos laterais) que, de um modo geral, se encontram em elevado estado de degradação", afirma a autarquia.