Covid-19

A companhia aérea Binter vai retomar os voos entre a Madeira e o Porto Santo a partir de segunda-feira, após a ligação ter sido suspensa devido às medidas de contenção da covid-19, anunciou hoje a empresa.

"O contacto permanente entre a companhia aérea, o Governo Regional da Madeira e o Governo da República permitiu que a rota seja retomada o mais rápido possível para poder prestar o serviço aéreo entre a Madeira e o Porto Santo, como tinha vindo a fazer até à súbita chegada da pandemia provocada pela covid-19", indica a empresa espanhola em comunicado.

A Binter esclarece que "ajustou ligeiramente" os horários por razões operacionais, sendo que o primeiro voo partirá do Aeroporto do Funchal às 07:30 e o regresso do Porto Santo será às 08:30.