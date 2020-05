Actualidade

Uma exposição sobre a temática religiosa na obra de Paula Rego, com 112 obras da pintora, em diálogo com 21 telas da artista barroca Josefa d´Óbidos, vai estar patente a partir de dezembro na Casa das Histórias, em Cascais.

Contactada pela agência Lusa, a coordenadora do museu, Catarina Alfaro, revelou que a mostra partirá do conjunto de seis painéis sobre "A Vida de Santa Teresa de Jesus", que se encontram na Igreja de Nossa Senhora da Assunção, em Cascais, datados de 1672, da autoria da pintora Josefa d'Óbidos.

"Paula Rego/Josefa d'Óbidos: arte religiosa no feminino" foi o título escolhido para a nova exposição que a Casa das Histórias prevê inaugurar no dia 10 de dezembro 2020, e que ficará patente até 23 de maio de 2021, com curadoria de Catarina Alfaro.