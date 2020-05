Covid-19

O PSD elogiou hoje a proposta "interessante e ambiciosa" da Comissão Europeia de um fundo de recuperação económica, mas alertou que será necessário ultrapassar várias etapas processuais, e apelou a que Portugal não cometa erros de "desperdício" do passado.

Em declarações aos jornalistas no parlamento, a vice-presidente do PSD Isabel Meirelles realçou que, no plano hoje apresentado de Fundo de Recuperação da União Europeia (UE) para minimizar os efeitos económicos e sociais provocados pela pandemia de covid-19, do "bolo de 750 mil milhões, há 500 mil milhões de euros que são subvenções" e o restante são empréstimos "com maturidades longas e juros interessantes".

"Este plano ultrapassa velhos fantasmas, designadamente de mutualização da dívida, embora o que é uma boa notícia no princípio pode não o ser no fim", alertou a deputada e coordenadora do PSD da Comissão de Assuntos Europeus.