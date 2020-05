Covid-19

A Feira do Livro de Frankfurt, na Alemanha, a maior do mundo no setor, vai realizar-se presencialmente entre 14 e 18 de outubro, apesar da pandemia de covid-19, anunciou hoje o conselho de administração da Organização de Livreiros Alemães.

O diretor da feira, Jürgen Boos, realçou que a edição deste ano, devido às consequências do surto do novo coronavírus, vai ser "especial", tendo o Canadá como país convidado, num programa que vai combinar atividades presenciais com formatos digitais.

"Neste ano, é mais importante do que nunca celebrar a Feira do Livro de Frankfurt. Com eventos de apresentação de livros, quer presenciais, quer virtuais, chamamos a atenção pública para os nossos autores e autoras, para o setor e para os nossos assuntos", afirmou, em comunicado.