Covid-19

A França registou hoje o oitavo dia consecutivo com menos de 100 mortes diárias devido à covid-19 nos hospitais, onde morreram 18.260 dos 28.596 infetados no país, indicaram as autoridades sanitárias francesas.

Segundo os dados oficiais divulgados pela Direção Geral da Saúde francesa, nas últimas 24 horas morreram 65 infetados nos hospitais.

Os números das mortes em lares de idosos e em centros de acolhimento para a terceira idade só serão atualizados na próxima sexta-feira.