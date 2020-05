Covid-19

A poucos dias da reabertura das salas de espetáculos e cinemas, marcada para segunda-feira, 01 de junho, são poucos os espaços culturais que já anunciaram como vão retomar a atividade e o que vão programar.

É o caso do Theatro Circo, em Braga. O seu diretor artístico, Paulo Brandão, afirmou à agência Lusa que a instituição não ficou à espera das orientações do Governo, reveladas na terça-feira, e preparou a abertura da sala a partir de dia 15 de junho, com destaque para um projeto intitulado "Sete Quintas Felizes", em sete quintas-feiras de junho e julho, que ainda está a ser finalizado.

Sobre as normas a aplicar, Paulo Brandão disse que aguardam a listagem definitiva, que contam receber até ao final da semana, mas frisou que "o bom senso é que vai ditar o que cada sala vai fazer", para além das regras anunciadas pelo Ministério da Cultura.