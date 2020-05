Actualidade

A TAP, que voltou à esfera do Estado em 2016, após a reversão da privatização pelo Governo de António Costa, tem sido alvo de críticas do executivo, com destaque para o ministro da tutela, Pedro Nuno Santos.

Hoje, o primeiro-ministro afirmou que a Comissão Executiva da TAP tem o dever legal de "gestão prudente" e disse que "não tem credibilidade" um plano de rotas sem prévia informação sobre a estratégia de reabertura de fronteiras de Portugal, depois de a companhia aérea ter revelado as retomas de voos que prevê para junho e julho.

Ao final do dia, o Conselho de Administração do grupo indicou que irá "ajustar" o plano de retoma de rotas anunciado, garantindo que este ficará "subordinado aos constrangimentos legais" à mobilidade, por causa da pandemia de covid-19.