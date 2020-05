Actualidade

O espetáculo Deixem o Pimba em Paz, com Bruno Nogueira e Manuela Azevedo, vai subir ao palco do Campo Pequeno na segunda-feira, contando com participações especiais de Salvador Sobral e Samuel Úria, foi hoje anunciado.

Em comunicado, o promotor do espetáculo revela que, apesar das festas populares terem sido canceladas e este ano não haver Santos, "junho não é Junho sem música pimba".

"Mais de dois meses e meio em isolamento merecem um regresso em grande para que possamos dançar, rir e festejar. Venham daí e celebremos juntos e ao vivo com 'Deixem o Pimba em Paz'", refere o comunicado.