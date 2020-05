Covid-19

O reitor da Universidade de Lisboa disse hoje que os estudantes das duas residências da Faculdade de Motricidade Humana não serão obrigados a coabitar num único edifício e adiantou que o caso de covid-19 detetado apresentava uma carga viral baixa.

"Se isso acalma os estudantes, não vamos obrigar ninguém a mudar de residência", disse à Lusa o reitor da Universidade de Lisboa (ULisboa), António Cruz Serra, adiantando que podem ficar na mesma residência até serem testados e que o objetivo era apenas proceder à rápida descontaminação do edifício da Residência I, onde foi detetado um caso do covid-19, de uma funcionária, e há suspeitas ainda por confirmar de um segundo, de acordo com o que uma estudante adiantou à Lusa.

Onze estudantes da Faculdade de Motricidade Humana (FMH) da ULisboa estão fechados no edifício da Residência II para impedir a entrada de dois estudantes da Residência I, onde se verificou o caso de covid-19.