O primeiro-ministro sustentou hoje que as necessidades de financiamento externo do país estão asseguradas e apontou que a evolução das taxas de juro da República Portuguesa tem sido muito positiva nos mercados.

António Costa falava em São Bento, em conferência de imprensa, após ter sido confrontado com o facto de o Governo ter comunicado ao presidente do PSD, Rui Rio, na quarta-feira, que as necessidades de financiamento do Estado Português rondam os 13 mil milhões de euros até ao final do ano.

Sem falar em valores, o primeiro-ministro garantiu que as necessidades de financiamento do Estado Português "estão asseguradas, felizmente".