Covid-19

A China diagnosticou, nas últimas 24 horas, dois novos casos importados da covid-19, anunciaram hoje as autoridades.

A Comissão de Saúde da China indicou que os novos casos oriundos do exterior foram detetados em Xangai, a "capital" financeira da China, e na província de Fujian, no leste do país.

As autoridades de saúde chinesas informaram ainda que, nas últimas 24 horas, oito pacientes receberam alta, pelo que o número de pessoas infetadas ativas fixou-se em 73, incluindo quatro em estado considerado grave.