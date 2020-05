Actualidade

Um jornal online de Ovar, concelho sujeito a 31 dias de cerco sanitário devido à covid-19, ultrapassou nesse período 1,1 milhões de visitantes, num aumento de procura que a direção atribuiu hoje ao interesse pela evolução da doença.

Fundado em 2016, sediado nesse município do distrito de Aveiro com 55.400 habitantes e registado oficialmente na Entidade Reguladora para a Comunicação Social, o "OvarNews" vinha motivando uma fidelidade modesta até ao início da pandemia, mas teve que reforçar a capacidade dos seus servidores informáticos à medida que as primeiras reportagens sobre a crise epidemiológica passaram de uma média habitual de 5.000 leitores em janeiro para valores que, em março, já ultrapassavam os 20.000 acessos por artigo, em apenas duas a três horas.

"Nos primeiros dias o site chegou a 'crashar' algumas vezes porque não conseguia dar resposta a tantas pessoas ao mesmo tempo", revelou à Lusa o diretor do jornal e seu principal redator, Luís Ventura, que tem carteira profissional há mais de 20 anos e, enquanto residente em Ovar, esteve ele próprio impedido de sair do concelho durante a quarentena geográfica.