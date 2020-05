Actualidade

O Presidente da República timorense nomeou hoje oito novos membros do executivo, dois dos quais tinham funções anteriores no Governo, no quadro de uma alteração à lei orgânica do VIII Governo constitucional.

O decreto, publicado hoje no Jornal da República, nomeia Armanda Berta dos Santos para o cargo de vice primeira-ministra, funções que vai acumular com as de ministro da Solidariedade Social e Inclusão (MSSI).

É ainda nomeado Fidelis Magalhães, que ocupava o cargo de ministro da Reforma Legislativa e Assuntos Parlamentes, para o cargo de ministro da Presidência do Conselho de Ministros, enquanto Francisco Jerónimo assume o cargo de ministro dos Assuntos Parlamentares e Comunicação Social.