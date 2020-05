Covid-19

As vendas globais da Nissan Motor caíram 41,6% em abril, em relação a igual período do ano passado, e nos primeiros quatro meses do ano acumula uma redução de 31,1%, anunciou hoje a construtora.

Tal como outras empresas do setor, a Nissan Motor ressentiu-se esta ano pela queda da procura global de veículos por causa dos efeitos da pandemia do novo coronavírus que obrigou à suspensão da produção em muitas fábricas da companhia.

Os dados são difundidos no mesmo dia em que a Nissan deve divulgar os resultados do ano fiscal que terminou no passado mês de março e que prevê resultados negativos em relação ao balanço operativo, pela primeira vez em 11 anos.