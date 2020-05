Actualidade

Milhares de pessoas voltaram a sair às ruas na quarta-feira para protestar contra a morte de um homem negro sob custódia policial em Minneapolis, nos Estados Unidos, em protestos que acabaram em confrontos com a Polícia.

Apesar da pandemia da covid-19, os protestos continuaram pelo segundo dia consecutivo, com manifestantes a exigir a detenção do agente da polícia que terá asfixiado o afroamericano com o joelho, de acordo com imagens de um vídeo da detenção que se tornou viral.

Os protestos acabaram em confrontos com a polícia, que disparou balas de borracha e granadas de gás lacrimogéneo, tendo alguns manifestantes saqueado armazéns Target e incendiado uma loja de componentes automóveis.