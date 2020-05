Covid-19

A organização Human Rights Watch (HRW) acusou hoje o Quénia de facilitar a transmissão da covid-19, ao forçar dezenas de milhares de pessoas a estarem em quarentena em instalações sem condições, equipamento de proteção e comida.

"As autoridades do Quénia estão potencialmente a facilitar a transmissão do vírus da covid-19 ao obrigarem dezenas de milhares de pessoas a uma quarentena forçada em instalações que não têm condições apropriadas de alimentação, equipamento de proteção e saúde", lê-se num comunicado hoje divulgado pela Organização Não-Governamental (ONG).

No texto, a HRW dá ainda conta de que as autoridades deste país africano "também mantiveram multidões na área de chegadas do aeroporto de Nairobi por mais de quatro horas sem distanciamento social, medidas de higienização ou água, além de terem metido pessoas em autocarros apinhados e com pouca ventilação e, nas instalações de quarentena, não aplicaram as medidas definidas pelo Ministério da Saúde".