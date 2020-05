Actualidade

Investigadores da Faculdade de Medicina de Coimbra integram um consórcio internacional que está a avaliar o impacto de uma dieta mediterrânica na redução da obesidade juvenil, anunciou hoje a Universidade de Coimbra (UC).

Uma equipa de investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), liderada por Maria Filomena Botelho, integra um consórcio internacional que está a avaliar o impacto de "uma dieta mediterrânica com restrição de energia e enriquecida com frutos secos, grão-de-bico, romã e pão de fermento na redução de peso e dos fatores associados à obesidade juvenil", revela a UC, numa nota enviada hoje à agência Lusa.

O consórcio MED4Youth (Mediterranean enriched diet for tackling youth obesity), vai, nesse sentido, "iniciar agora um estudo clínico com a participação de 240 adolescentes obesos, com idades compreendidas entre os 13 e 16 anos, de Portugal, Espanha e Itália".