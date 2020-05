Actualidade

As reservas internacionais brutas do Banco Nacional de Angola (BNA) aumentaram pela primeira vez desde 2013, atingindo 17,21 mil milhões de dólares (15,64 mil milhões de euros) em 31 de dezembro de 2019.

A informação consta no relatório e contas relativo ao exercício do banco central divulgado hoje no seu site.

O valor representa um crescimento de 6,44% (1,04 mil milhões de dólares ou 945 milhões de euros) quando comparado com o período homólogo (16,17 mil milhões de dólares ou 14,70 mil milhões de euros).