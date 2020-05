Actualidade

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, e o primeiro-ministro, António Costa, vão hoje almoçar no Palácio de Belém, encontro que corresponde à reunião semanal entre os dois, disse à Lusa fonte da Presidência da República.

Este almoço acontecerá após a reunião com epidemiologistas que decorre durante a manhã no Infarmed, em Lisboa, e na véspera da reunião do Conselho de Ministros de sexta-feira, em que o Governo decidirá sobre a próxima etapa de reabertura de atividades e estabelecimentos encerrados devido à covid-19.

Neste momento, o Governo está também a preparar a apresentação de um programa de estabilização económica e social e de um orçamento suplementar, documentos sobre os quais o primeiro-ministro ouviu ao longo desta semana os partidos com assento parlamentar, organizações representativas de instituições particulares de solidariedade social e confederações sindicais e patronais.