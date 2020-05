Covid-19

Vários municípios do distrito de Coimbra contactados pela agência Lusa vão manter ativos os centros de acolhimento para apoio à pandemia da covid-19, que até hoje não chegaram a funcionar.

A autarquia de Miranda do Corvo vai manter as 56 camas para acolhimento temporário de idosos que não necessitem de assistência médica, que estão maioritariamente instaladas no Pavilhão Desportivo Municipal.

No concelho, existem 363 pessoas em Estruturas Residenciais Para Idosos (ERPI) e Unidades Cuidados Continuados Integrados (UCCI), distribuídas por três entidades.