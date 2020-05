Covid-19

Um novo sistema de rastreamento de casos de contágio foi hoje lançado pelo Governo britânico para ajudar a controlar a pandemia de covid-19 no Reino Unido, o país com o segundo maior número de mortos a seguir aos EUA.

A partir de hoje, qualquer pessoa que teste positivo com o novo coronavírus será contactada pelos funcionários do serviço 'Test and Trace' do sistema nacional de saúde e solicitada a dar informações sobre com quem esteve recentemente em contacto direto, até dois metros de distância e por mais de 15 minutos.

As pessoas identificadas vão ser instruídas a ficar isoladas em casa durante 14 dias, mesmo que não apresentem sintomas, para evitar a propagação do vírus.