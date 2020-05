Covid-19

O município de Pinhel, no distrito da Guarda, vai assinalar o Dia Mundial da Criança com duas sessões de cinema em "drive-in", um espetáculo de magia cómica, e malabarismo e animação de rua, foi hoje anunciado.

Segundo a autarquia presidida por Rui Ventura, as atividades comemorativas do Dia Mundial da Criança realizam-se no domingo e na segunda-feira.

A autarquia refere em comunicado enviado à agência Lusa que, "apesar das contingências e das limitações impostas pela situação de pandemia", o município de Pinhel vai assinalar o Dia Mundial da Criança "de uma forma mais resguardada do que é habitual".