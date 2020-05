Actualidade

O comércio externo no G20 contraiu-se acentuadamente no primeiro trimestre devido aos primeiros efeitos da pandemia, particularmente na China, que aplicou medidas de contenção desde janeiro, e as primeiras indicações apontam para uma deterioração em abril, foi hoje anunciado.

Num comunicado, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) afirmou que as exportações do G20 caíram 4,3% entre janeiro e março face ao último trimestre de 2019, enquanto as importações desceram 3,9%, tendo os dois tipos de transações recuado num único trimestre para os níveis que tinham no segundo trimestre de 2017.

A China, principal exportadora mundial, registou uma queda de 9,3%, para 565,1 mil milhões de dólares, enquanto as suas compras ao exterior caíram 7%, para 492,9 mil milhões.