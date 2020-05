Sporting

Bruno de Carvalho, ex-presidente do Sporting, disse hoje, depois de ter sido absolvido de todos os crimes no caso da invasão à Academia de Alcochete, que pode começar a sair do confinamento de dois anos a que foi forçado.

"Se tiverem a coragem de dizer que fui absolvido por ter sido considerado inocente, posso começar a sair do meu confinamento de dois anos. Hoje, foi a assunção de uma coisa que sabia há dois anos e está nas vossas mãos não perpetuar mais este crime", declarou Bruno de Carvalho à comunicação social, à saída do Tribunal de Monsanto, em Lisboa, depois da leitura do acórdão.

O ex-presidente leonino destacou que o tribunal teve "muito cuidado a dizer que não foram feitas provas" e que a decisão do coletivo de juízes, presidido por Sílvia Pires, abre um novo período na sua vida.