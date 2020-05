Actualidade

O suspeito da morte do 'rapper' Mota Jr., detido na terça-feira no Aeroporto do Porto, vai ficar em prisão preventiva, adiantou hoje fonte judicial à agência Lusa.

O arguido, de 26 anos, ficou sujeito à medida de coação de prisão preventiva depois de presente a primeiro interrogatório judicial no tribunal de instrução criminal de Sintra, precisou a mesma fonte.

O suspeito foi detido no Aeroporto Francisco Sá Carneiro, do Porto, pelo Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), no âmbito da execução de um mandado de detenção, após ter aterrado num voo proveniente do Reino Unido, para onde terá, alegadamente, fugido após o crime.