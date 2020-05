Covid-19

A Associação Académica de Coimbra (AAC) angariou cerca de seis mil euros, no âmbito da campanha solidária 'Das palmas à ação', para apoiar o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra no combate à pandemia de covid-19.

A campanha 'Das palmas à ação', que "decorreu ao longo do mês de maio, com o objetivo de angariar fundos para o Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC), atingiu o seu propósito" - que era angariar cinco mil euros - ao recolher 6.048,62 euros, resultantes de "mais de uma centena de doações", anunciou hoje a AAC.

"Sob o mote 'AAC unida contra a covid', a campanha teve como principal objetivo ajudar os profissionais de saúde na luta contra a pandemia e contou com o apoio de todas as estruturas da AAC e, em especial, com a colaboração do Banco Santander, que foi o maior apoiante desta campanha", refere a mais antiga associação estudantil do país, numa nota enviada hoje à agência Lusa.