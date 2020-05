Actualidade

As regiões turísticas portuguesas Centro de Portugal e Alentejo e a Extremadura espanhola vão realizar uma campanha promocional conjunta a partir de junho, com o objetivo de atrair turistas ibéricos a este território, foi hoje anunciado.

A decisão foi tomada durante um encontro por videoconferência, que reuniu os responsáveis do setor do turismo das três regiões, tendo sido discutida uma "estratégia comum de curto e médio prazo pós-covid-19, com ações concretas, que acelere a retoma da atividade turística nos territórios da Euroace".

A chamada Eurorregião Euroace, que engloba Alentejo, Extremadura e Centro de Portugal, foi criada em 2009, cobrindo uma área de 92.500 quilómetros quadrados nos dois países, onde vivem 3,4 milhões de habitantes, cerca de seis por cento da população da Península Ibérica.