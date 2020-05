Actualidade

O candidato à Federação Distrital do PS/Porto José Manuel Ribeiro criticou hoje a falta de capacidade daquela estrutura política de agregar as restantes federações da região para uma tomada de posição conjunta sobre o anúncio da TAP.

Em comunicado enviado à Lusa, o candidato entende que "na hora em que a região Norte tem sido afrontada de forma inadmissível e inqualificável pela administração da TAP, que desvaloriza a importância estratégica do Aeroporto do Porto, e afeta dessa forma os interesses socioeconómicos da principal região exportadora do país, ninguém compreende por que razão a Federação Distrital do PS Porto não foi capaz de agregar as restantes federações da região (Braga, Viana do Castelo, Bragança, Vila Real e Aveiro) para uma tomada de posição conjunta".

O também presidente da Câmara de Valongo reiterou que "ninguém compreende o silêncio ensurdecedor e a falta de iniciativa política da maior federação do país do PS, tanto mais que todas as forças políticas nacionais tomaram posição sobre o assunto, designadamente as federações do PSD".