Covid-19

Portugal prevê realizar, a 13 de junho, um voo para repatriar portugueses e outros europeus que ficaram retidos na Venezuela, após o encerramento, a 15 de março, do espaço aéreo venezuelano, devido à pandemia de covid-19.

O anúncio do voo de repatriamento, para portugueses com residência em Portugal, foi feito esta quarta-feira pelo Consulado Geral de Portugal em Caracas (CGPC), organismo que prestou assistência a 51 portugueses que foram repatriados desde finais de março, em voos organizados pela União Europeia e Espanha para cidadãos europeus.

"O CGPC informa que está a ser organizado um voo de regresso a Portugal, para o próximo dia 13 de junho (sábado), visando única e exclusivamente levar os cidadãos portugueses - e outros cidadãos de países da União Europeia com residência legal e comprovada na Europa - que ficaram retidos na Venezuela devido ao fecho do espaço aéreo venezuelano no passado dia 15 de março", explica um comunicado divulgado em Caracas.