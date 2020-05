Covid-19

O Comité para o Jubileu da Dívida considerou hoje que a proposta avançada pelos credores privados está longe de responder às necessidades dos países e que pode até fazer com que os pagamentos sejam maiores.

"No total, o acordo do G20 em abril e a proposta do Instituto Financeiro Internacional, apresentada hoje, não chegam nem de perto a responder à natureza sem precedentes da crise do novo coronavírus", disse o economista chefe desta Organização Não-Governamental (ONG), Tim Jones.

Numa nota enviada à Lusa, o responsável alerta que "qualquer país que queira suspender os pagamentos da dívida ao abrigo desta proposta vai ter de negociar com os credores individualmente, incluindo sobre a taxa de juro que vai ser cobrada pelo adiamento dos pagamentos".