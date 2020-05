Actualidade

A 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa vai realizar-se nos próximos dias 27 de agosto a 13 de setembro, disse à Lusa a Associação Portuguesa de Editores e Livreiros (APEL).

"É com enorme satisfação que comunicamos aos portugueses a realização da 90.ª edição da Feira do Livro de Lisboa, entre os dias 27 de agosto e 13 de setembro. Apesar da situação atípica que se vive, a organização da Feira do Livro de Lisboa irá colocar em marcha todas as medidas necessárias para garantir a segurança dos participantes e visitantes", afirma a APEL.

O evento irá assim decorrer com a "normalidade possível, tendo em conta as restrições e condicionalismos que a situação provocada pela pandemia exigir", refere a APEL.