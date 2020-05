Covid-19

A paróquia de Alcanede, freguesia do concelho de Santarém, realiza no próximo domingo uma missa 'drive in', forma que encontrou para não privar do culto os mais vulneráveis e permitir que os fieis se saúdem sem correrem riscos.

"As eucaristias abertas à comunidade regressam no próximo fim de semana. No entanto, com as várias recomendações anunciadas pela Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) dentro do contexto da pandemia provocada pelo novo coronavírus (COVID-19), a Paróquia de Alcanede decidiu que a Missa de Pentecostes, já no próximo domingo, 31 de maio de 2020, será realizada através do sistema "drive in"", afirma uma nota da paróquia divulgada através do Portal de Alcanede.

António Vicente Gaspar, padre da paróquia, disse à Lusa que, para cumprir as regras, só poderia acolher na igreja da vila 17 pessoas, o que obrigaria a escolher entre fieis, o que não queria.