Nove dos arguidos pela invasão à Academia do Sporting, em Alcochete, foram hoje condenados a prisão efetiva e 28 a penas suspensas, por crimes de ameaça agravada e ofensa à integridade física.