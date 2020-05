Actualidade

O projeto Smart Heritage City, programa europeu que tem por objetivo melhorar a gestão de centros urbanos históricos, desenvolvido conjuntamente por Portugal, França e Espanha, é um dos seis pré-selecionados para os Prémios Especiais ILUCIDARE, foi hoje anunciado.

O Consórcio ILUCIDARE, a Comissão Europeia e Europa Nostra anunciaram hoje os projetos pré-selecionados para a primeira edição dos Prémios Especiais ILUCIDARE 2020, que têm o apoio do programa de pesquisa e inovação Horizonte 2020, juntamente com o programa Europa Criativa.

"Estes projetos são exemplos notáveis de inovação e relações internacionais na área do património histórico por toda a Europa", destacam os organizadores, especificando que os dois prémios distinguirão um projeto em "inovação na área do património", e outro em "relações internacionais na área do património".