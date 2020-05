Covid-19

A agência de notação financeira DBRS Moriningstar reviu hoje em baixa a perspetiva do 'rating' do BCP e da Caixa Geral de Depósitos (CGD) de estável para negativa, de acordo com um comunicado hoje divulgado.

Relativamente ao BCP, a mudança reflete a visão de que "a ampla e crescente escala da disrupção económica e dos mercados resultantes da pandemia do coronavírus (covid-19) irá colocar pressão nos lucros do banco e no seu balanço", e o ambiente operacional "irá provavelmente afetar as receitas do banco, a qualidade dos ativos e o custo do risco".

Já quanto à CGD, os argumentos são iguais relativamente à escala de disrupção económica e dos mercados causada pela pandemia, mas assinala que "a deterioração do ambiente operacional em Portugal irá provavelmente afetar as receitas do banco, qualidade dos ativos e custo do risco", alertando ainda para "novos desafios e maiores riscos à execução do plano estratégico" do banco público português.