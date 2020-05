Actualidade

Os lucros da Altri recuaram 81,4% no primeiro trimestre, face ao período homólogo de 2019, para 6,8 milhões de euros, refletindo a quebra de cerca de 30% dos preços de pasta nos mercados internacionais, anunciou hoje a empresa.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a Altri refere que a quebra so resultados líquidos "é explicada, na sua quase totalidade, com a quebra de cerca de 30% dos preços de pasta nos mercados internacionais", uma vez que "as restantes rubricas se mantiveram em níveis equiparáveis nos dois trimestres em análise".

A produtora de pasta de papel tinha fechado o primeiro trimestre de 2019 com um resultado líquido positivo de 36,7 milhões de euros.