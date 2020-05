Actualidade

A atriz alemã Irm Hermann, rosto dos filmes de Rainer Werner Fassbinder e figura habitual da televisão na Alemanha, morreu na terça-feira, aos 77 anos, após adoecer subitamente, informaram hoje fontes que com ela trabalhavam.

Nascida em Munique, em 1942, Irm Hermann, trabalhava nesta cidade, capital da Baviera, quando foi descoberta por Fassbinder numa seleção de atores.

A partir do primeiro papel numa curta-metragem do realizador alemão, "Der Stadtrstreicher" ("O Mendigo", 1966), Hermann passou a ser a atriz de referência de Fassbinder, com quem fundou o grupo Action-Theater.